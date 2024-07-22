Официальный курс гривны к доллару снизился на 7 копеек до 41,4912 грн/долл. В банках доллар можно купить за 41,89 грн, а продать за 41,35 грн. На межбанке курс составляет 41,49-41,51 грн/долл.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41, 4912 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,49 грн/долл, что стало новым историческим минимумом гривны. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,18 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:
Напомним,
Бельгийский депозитарий ценных бумаг Euroclear осуществит первый платеж в 1,55 млрд евро от доходов с арестованных российских активов в Европейский фонд для Украины в июле 2024 года.