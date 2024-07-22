Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41, 4912 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,49 грн/долл, что стало новым историческим минимумом гривны. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,18 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:

Доллар можно купить за 41,89 грн, а продать за 41,35 в банках. Евро можно купить за 45,80 грн, а продать за 45,10 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,85-41,95 грн, а евро - по 45,69-45,85 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,49-41,51 грн/долл. для доллара и 45,16-45,17 грн/евро для евро.

Напомним,

Бельгийский депозитарий ценных бумаг Euroclear осуществит первый платеж в 1,55 млрд евро от доходов с арестованных российских активов в Европейский фонд для Украины в июле 2024 года.