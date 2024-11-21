Курс валют на 21 ноября: Нацбанк укрепил курс гривны
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,25 грн/долл. Курс евро установлен на уровне 43,56 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2533 грн/долл., что укрепило гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,25 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,56 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,65 грн, а продать за 41,15 в банках.
- Евро можно купить за 44,10 грн, а продать за 43,60 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,58-41,65 грн, а евро - по 43,95-44,12 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,28-41,32 грн/долл. для доллара и 43,46-43,49 грн/евро для евро.
Напомним,
США планируют отменить половину долга Украины на экономическую помощь 4,65 миллиарда долларов.