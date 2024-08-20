Курс валют на 20 августа: доллар и евро продолжают рост

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41, 3027 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,30 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,60 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,43 грн, а продать за 41,55 в банках.

- Евро можно купить за 45,70 грн, а продать за 45,20 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,43-41,55 грн, а евро - по 45,60-45,80 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,43-41,45 грн/долл. для доллара и 45,76-45,76 грн/евро для евро.

Бюджетні видатки цього року зросли на 10%: на що спрямували найбільше