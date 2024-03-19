Курс валют на 19 марта: доллар продолжает расти

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,9744 грн/долл., что девальвировало ее на 18 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,97 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,44 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:20 утра:

- Доллар можно купить за 39,05 грн, а продать за 38,60 в банках.

- Евро можно купить за 42,85 грн, а продать за 42,20 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,05-39,15 грн, а евро - по 42,65-42,85 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,98-39,02 грн/долл. для доллара и 42,43-42,46 грн/евро для евро.

Напомним

За прошедшую неделю предприниматели получили 643 льготных кредита на общую сумму 2,4 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".