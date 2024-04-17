Курс валют на 17 апреля: доллар остался на том же уровне

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,5737грн/долл., сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,57 грн/долл.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,12 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 39,79 грн, а продать за 39,35 в банках. - Евро можно купить за 42,80 грн, а продать за 42,20 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 39,67-39,78 грн, а евро - по 42,69-42,85 грн.



На межбанке курсы составляют соответственно 39,55-39,57 грн/долл. для доллара и 42,05-42,06 грн/евро для евро.



Напомним,

НБУ и Министерство цифровой трансформации запустили проект, который позволяет украинцам обмениваться различными цифровыми документами и финансовой информацией с банками через приложение "Дія" в одном пакете, что упрощает процесс обмена документами.