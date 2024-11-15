Курс валют на 15 ноября: Нацбанк снова укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2446 грн/долл., что укрепило гривну на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,24 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,46 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,65 грн, а продать за 41,17 в банках. Евро можно купить за 44,30 грн, а продать за 43,65 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,50-41,57 грн, а евро - по 43,85-44,10 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,20-41,23 грн/долл. для доллара и 43,48-43,50 грн/евро для евро.

Напомним

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility.