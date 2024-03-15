Курс валют на 15 марта: гривна укрепилась на 10 копеек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  7190 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  27791 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  117210 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  116492 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  127392 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  140670 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127922 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127197 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120841 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109120 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

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В Белом доме отреагировали на предложение спикера Джонсона оказать помощь Украине в виде займа

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Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  230884 просмотра
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  254337 просмотра
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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  281880 просмотра

Курс валют на 15 марта: гривна укрепилась на 10 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,6854 UAH/USD, укрепив его на 10 копеек.

Экономика •   •  10240 просмотра
Курс валют на 15 марта: гривна укрепилась на 10 копеек

OpenIA и Figure представили гуманоидного робота, который может общаться с людьми

Модель генеративного ИИ OpenAI позволяет человекоподобному роботу Figure01 общаться, выполнять задачи и объяснять свои действия при взаимодействии с человеком.

Технологии •   •  9945 просмотра
OpenIA и Figure представили гуманоидного робота, который может общаться с людьми

"Только представьте последствия блокирования американской поддержки": Боррель в США предостерег от рисков для безопасности и призвал продолжить помощь Украине

Жозеп Боррель призвал продолжать поддерживать Украину, предупредив о серьезных рисках для безопасности Европы и США.

Война •   •  12822 просмотра
"Только представьте последствия блокирования американской поддержки": Боррель в США предостерег от рисков для безопасности и призвал продолжить помощь Украине

В России заявляют о сбивании 7 снарядов над белгородщиной, губернатор говорит о "боях за пределами региона"

россия утверждает, что сбила 7 реактивный снарядов над белгородской областью, в то время как губернатор заявляет, что бои происходят за пределами области.

Новости Мира •   •  10380 просмотра
В России заявляют о сбивании 7 снарядов над белгородщиной, губернатор говорит о "боях за пределами региона"

Украинцев на оккупированных территориях предупредили о возможных провокациях рф во время "выборов"

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты планируют теракты и провокации с жертвами среди мирного населения на избирательных участках во время так называемых "выборов" президента россии с 15 по 17 марта.

Война •   •  11286 просмотра
Украинцев на оккупированных территориях предупредили о возможных провокациях рф во время "выборов"

В Белом доме отреагировали на предложение спикера Джонсона оказать помощь Украине в виде займа

Белый дом выступает против предложения спикера Джонсона предоставить Украине помощь в виде кредита, утверждая, что принятый Сенатом законопроект о помощи соответствует оборонным потребностям Украины и интересам национальной безопасности США.

Война •   •  23361 просмотра
В Белом доме отреагировали на предложение спикера Джонсона оказать помощь Украине в виде займа

"Успехов у врага там нет": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки

Вчера российские войска сосредоточили свои усилия на Белогоровке Луганской области, обстреливая село из артиллерии, но успеха там враг не имел.

Война •   •  21930 просмотра
"Успехов у врага там нет": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки

Враг ночью и утром 15 раз обстрелял Сумскую область: было более 80 взрывов

Ночью и утром российская армия 15 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 86 взрывов.

Война •   •  24236 просмотра
Враг ночью и утром 15 раз обстрелял Сумскую область: было более 80 взрывов

"Приняты все необходимые меры для укрепления обороны": Сырский посетил Авдеевское направление

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский работал на Авдеевском направлении над усилением обороны от попыток прорыва противника.

Война •   •  22330 просмотра
"Приняты все необходимые меры для укрепления обороны": Сырский посетил Авдеевское направление

Количество пострадавших из-за войны детей возросло: в Винницкой области ранения получил несовершеннолетний

535 детей погибли и более 1257 получили ранения различной степени тяжести в Украине в результате вооруженной агрессии россии.

Война •   •  22892 просмотра
Количество пострадавших из-за войны детей возросло: в Винницкой области ранения получил несовершеннолетний