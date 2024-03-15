Курс валют на 15 марта: гривна укрепилась на 10 копеек

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,6854 грн/долл., что укрепило ее на 10 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,68 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,28 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:20 утра:

- Доллар можно купить за 38,95 грн, а продать за 38,45 в банках. Евро можно купить за 42,70 грн, а продать за 42,00 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 38,68-38,77 грн, а евро - по 42,30-42,55 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,67-38,69 грн/долл. для доллара и 42,14-42,15 грн/евро для евро.

Напомним

Украина ожидает решения Совета директоров МВФ по следующему траншу в почти 900 млн долл. по программе EFF за неделю.