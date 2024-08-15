Курс валют на 15 августа: доллар несколько ослабил рост



Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,3262 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,32 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,54 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,59 грн, а продать за 41,20 в банках.

- Евро можно купить за 45,65 грн, а продать за 45,12 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,39−41,43 грн, а евро — по 45,33−45,50 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,2−41,22 грн/долл. для доллара и 45,48−45,49 грн/евро для евро.

Напомним

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с начала года бизнес получил льготных кредитов на более 55 млрд гривен