Курс валют на 14 марта: доллар вырос еще на 29 копеек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  111170 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  111782 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  118401 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  117557 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  107669 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122281 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120897 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118841 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30822 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124739 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Курс валют на 14 марта: доллар вырос еще на 29 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 29 копеек, установив официальный курс на уровне 38,7878 UAH/USD.

Экономика •   •  12735 просмотра
Курс валют на 14 марта: доллар вырос еще на 29 копеек

В Рубежном голоса "избирателей" собирают на маршрутке - Луганская ОВА

В оккупированном Рубежном россияне организовали маршрутное такси для голосования на фейковых "выборах" и отобрали 100 детей с оккупированных территорий для обучения управлению беспилотниками.

Война •   •  17169 просмотра
В Рубежном голоса "избирателей" собирают на маршрутке - Луганская ОВА

россияне ночью атаковали "шахедами" и КАБами общины Сумщины

россияне атаковали восемь общин в Сумской области с помощью беспилотников, КАБов и обстрелов из минометов. Было 35 взрывов.

Война •   •  18158 просмотра
россияне ночью атаковали "шахедами" и КАБами общины Сумщины

В Донецкой области россияне ранили еще двух местных жителей

13 марта россияне ранили 2 жителей Донецкой области в Максимовке и Часовом Яру.

Война •   •  17089 просмотра
В Донецкой области россияне ранили еще двух местных жителей

В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 36 вражеских "шахедов"

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 из 36 ударных беспилотников "Шахед", запущенных российскими оккупантами во время ночной атаки на Украину.

Война •   •  16564 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 36 вражеских "шахедов"

В россии заявили о ночной атаке БПЛА на две области: что известно

россия сообщила о ночной атаке беспилотников на белгородскую и курскую области, перехвате и уничтожении 14 БПЛА.

Новости Мира •   •  16317 просмотра
В россии заявили о ночной атаке БПЛА на две области: что известно

По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

Масштабная воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, включая Киев, из-за угрозы ударов баллистических ракет с востока.

Война •   •  17428 просмотра
По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

рф ночью массированно атаковала дронами объекты телеинфраструктуры Харьковщины - ОВА

Ночью россия осуществила массированную атаку беспилотников на телевизионную инфраструктуру в Харьковской области, а за сутки обстреляла около 15 населенных пунктов региона, повредив здания.

Война •   •  17859 просмотра
рф ночью массированно атаковала дронами объекты телеинфраструктуры Харьковщины - ОВА

В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг из артиллерии обстрелял Очаков

Ночью в Николаевской области были сбиты два вражеских беспилотника "Шахед", а 13 марта несколько населенных пунктов, включая Очаков, были обстреляны российской артиллерией, без жертв.

Война •   •  15759 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг из артиллерии обстрелял Очаков

Армия рф утром ударила по Харькову и области дронами и ракетой, повредила дома и больницу: показали последствия

Российские войска нанесли удар беспилотником и ракетой по жилым домам и нежилому зданию в Харькове, повредили больницу в Большом Бурлуке и жилые дома в Лозовой.

Война •   •  16648 просмотра
Армия рф утром ударила по Харькову и области дронами и ракетой, повредила дома и больницу: показали последствия