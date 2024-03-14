Курс валют на 14 марта: доллар вырос еще на 29 копеек

Национальный банк сегодня установил официальный курс гривны на уровне 38,7878 грн/долл., что девальвировало ее на 29 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,78 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,41 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 39,00 грн, а продать за 38,50 в банках.

- Евро можно купить за 42,60 грн, а продать за 41,93 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 38,80-38,90 грн, а евро - по 42,45-42,65 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,82-38,84 грн/долл. для доллара и 42,49-42,50 грн/евро для евро.

Напомним,

Вчера Национальный банк Украины девальвировал гривну на 10 копеек, установив официальный курс на уровне 38,4924 UAH/USD.