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Курортный Батуми затопило из-за ливня: пострадали первые этажи домов

Киев  •  УНН

 • 16000 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Улицы грузинского города Батуми, расположенного на юго-восточном побережье Черного моря, затопило из-за ливня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

По данным местных СМИ, после ночного ливня на горячую линию водоканала поступило более 50 сообщений от жителей, которые нуждались в помощи.

Из-за последствий ливня затруднено движение транспорта. Жители города вынуждены пешком идти по затопленным улицам.

Сегодня, примерно в 4:00, дождь усилился.

Больше всего пострадали улицы Шавшети, Багратиони, Тавдадебули, где затопило торговые объекты, первые этажи домов и автомобили.

"Сейчас проводят работы по откачке воды в самых проблемных местах. Завести технику и начать работы не удается там, где уровень воды слишком высок", — сообщили в коммунальной службе.

Напомним

В конце июля этого года в Батуми дожди затопили улицы и здание ковидной больницы. Также были затоплены более 100 перекрестков, что осложнило движение транспорта.

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