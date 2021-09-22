Курортный Батуми затопило из-за ливня: пострадали первые этажи домов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Улицы грузинского города Батуми, расположенного на юго-восточном побережье Черного моря, затопило из-за ливня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
По данным местных СМИ, после ночного ливня на горячую линию водоканала поступило более 50 сообщений от жителей, которые нуждались в помощи.
Из-за последствий ливня затруднено движение транспорта. Жители города вынуждены пешком идти по затопленным улицам.
Сегодня, примерно в 4:00, дождь усилился.
Больше всего пострадали улицы Шавшети, Багратиони, Тавдадебули, где затопило торговые объекты, первые этажи домов и автомобили.
"Сейчас проводят работы по откачке воды в самых проблемных местах. Завести технику и начать работы не удается там, где уровень воды слишком высок", — сообщили в коммунальной службе.
Напомним
В конце июля этого года в Батуми дожди затопили улицы и здание ковидной больницы. Также были затоплены более 100 перекрестков, что осложнило движение транспорта.