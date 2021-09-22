Курортне Батумі затопило через зливи: постраждали перші поверхи будинків

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За даними місцевих ЗМІ, після нічної зливи на гарячу лінію водоканалу надійшло понад 50 повідомлень від жителів, які потребували допомоги.

Через наслідки зливи ускладнено рух транспорту. Жителі міста змушені пішки йти затопленими вулицями.

Сьогодні, приблизно о 4:00, дощ посилився.

Найбільше постраждали вулиці Шавшеті, Багратіоні, Тавдадебулі, де затопило торговельні об'єкти, перші поверхи будинків та автомобілі.

"Наразі проводять роботи з відкачування води у найпроблемніших місцях. Завести техніку й розпочати роботи не вдається там, де рівень води надто високий", — повідомили у комунальній службі.

Нагадаємо

Наприкінці липня цього року в Батумі дощі затопили вулиці та будівлю ковідної лікарні. Також були затоплено понад 100 перехресть, що ускладнило рух транспорту.