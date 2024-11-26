Купянское направление под контролем ВСУ - Волошин

Купянское направление остается под контролем украинских Сил обороны. Об этом сообщил спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

«Купянское направление остается под контролем Сил обороны», - сказал Волошин.

По его словам, тактика россиян заключается в попытке просачиваться малыми штурмовыми группами, а затем накапливаться. Это без привлечения большого количества бронетехники.

«За последние сутки вы уже видели сводку Генштаба, что на том направлении удалось стабилизировать ситуацию. Враг от города отброшен.

На вопрос, какая ситуация в селе Желтое, которое возле Покровска, Волошин ответил: «Сейчас там ситуация стабильная, село и его окрестности находятся под полным контролем подразделений ВСУ. Могу сказать даже больше, под контролем одного из достаточно известных подразделений ВСУ».

Дополнение

Волошин сообщал, что российские оккупанты в последнее время рвутся к окрестностям Курахово в Донецкой области и пытаются взять его под свой контроль.

Перед этим аналитики проекта DeepState отмечали, что враг продвинулся возле Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, в Раздольном, Петровцах и Курахово.