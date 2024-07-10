Купальный сезон в Одесской области продолжается: отдыхающих принимают более 10 пляжей

В Одесской области продолжается купальный сезон. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"На сегодня более 10 пляжей открыто. Это пляжи, которые, согласно приказу, выдержали все нормы по ситуации с безопасностью.

Это сказалось на улучшении туристической ситуации в городе. Наши военные, их семьи хотят приехать и оздоровиться. А наше море и солнце - это дополнительные стимулы для здоровья наших военных, их семей и других туристов, которые хотят оздоровиться в Одессе", - рассказал Кипер.

Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер