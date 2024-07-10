Купальный сезон в Одесской области продолжается: отдыхающих принимают более 10 пляжей
Киев • УНН
Более 10 пляжей, соответствующих стандартам безопасности, открыты в Одесской области для купального сезона, привлекая туристов, в том числе военнослужащих и их семьи.
В Одесской области продолжается купальный сезон. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
"На сегодня более 10 пляжей открыто. Это пляжи, которые, согласно приказу, выдержали все нормы по ситуации с безопасностью.
Это сказалось на улучшении туристической ситуации в городе. Наши военные, их семьи хотят приехать и оздоровиться. А наше море и солнце - это дополнительные стимулы для здоровья наших военных, их семей и других туристов, которые хотят оздоровиться в Одессе", - рассказал Кипер.
Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер15 апреля 2024, 15:46 • 19993 просмотра