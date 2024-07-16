Проекты благотворительного фонда "МХП - Громаді" и международной компании МХП одержали победу в Национальном конкурсе "Благотворительная Украина-2023". Всего на конкурс подали более 1600 заявок со всей Украины. Всего номинаций было 26. В двух из них победу одержал проект по восстановлению 5 музеев, который в прошлом году реализовал благотворительный фонд "МХП - Громаді" (номинация "Благотворительность в культуре и искусстве"), и программа поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч" (номинация "Благотворительность крупного бизнеса"). Подробнее о проекте по восстановлению 5 музеев и важности поддержки культурных проектов в условиях войны рассказал директор благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк, передает УНН со ссылкой на проект "Экспертное мнение".

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Пахолюк уточнил, что проект по восстановлению 5 музеев был начат в прошлом году.

"Культура - это то, что отличает нас от любой другой национальности, или страны. Мы знаем, что война сегодня идет именно за наши культурные ценности, которые, как мы видим, постоянно уничтожаются. Враг делает это для того, чтобы показать миру, что у нас, мол, нет никакой культуры или идентичности", - подчеркнул Пахолюк.

В рамках проекта благотворители восстановили 5 музеев в Винницкой и Черкасской областях.

"К сожалению, в стране до сих пор культура финансируется по остаточному принципу. Тогда кто, как не мы, должен поддерживать культуру, чтобы она могла развиваться, передаваться из поколения в поколение. Поэтому этот проект и стартовал", - отметил директор "МХП-Громаді".

Также Пахолюк рассказал, по какому принципу в "МХП-Громаді" отбирают музеи для восстановления.

"Наш принцип - это не давать рыбку, а давать удочку. В Украине очень много музеев. Для нас важна заинтересованность самих людей в развитии музея. Поэтому мы даем толчок, мы подсвечиваем их медийно, помогаем сделать, например, реконструкцию, сделать то, что они считают нужным. То, что может быть использовано для популяризации и развития музея в будущем", - добавил он.

Отдельно Пахолюк рассказал о важном для "МХП-Громаді" проекте по восстановлению библиотеки в деоккупированном селе Киевской области. Речь о Рудницком. В 2022 году населенный пункт оккупировали российские военные. Сожгли местную школу, обстреляли ряд других объектов инфраструктуры, уничтожили и повредили частные дома местных жителей. Повредили и помещение местного клуба, в котором располагалась библиотека. В самой библиотеке выбили двери, топтали книги с украинской символикой. В прошлом году благодаря благотворителям в клубе удалось создать творческое пространство для детей из Рудницкого.

Следующим этапом стало восстановление библиотеки. Восстановить библиотеку удалось в рамках грантового конкурса "Усиление общественного участия в процессах раннего восстановления на освобожденных территориях", который администрируется ІСАР "ЄДНАННЯ" при поддержке Фонда "Партнерство за сильную Украину", финансируемого странами-партнерами в сотрудничестве с Фондом "МХП-Громаді". В помещении полностью сделали ремонт (стен, потолков, пола), закупили новую мебель и часть книг.

"Когда отошли оккупационные войска, мы помогали с восстановлением некоторых домов. И поняли, что оккупанты жили в школе. Школа уже не подлежит восстановлению. Соответственно, был запрос от жителей громады на то, чтобы сделать пространство в котором бы они могли все-таки получать некоторые образовательные услуги и развиваться.

"Мы не хотим, чтобы наши дети делали сверхусилия для доступа к украинской культуре. Давая громадам способности - мы делаем их самозарядными. Это и есть наша цель", - комментирует Пахолюк.