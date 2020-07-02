Кулеба с рабочим визитом посетит Турцию

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Турецкую Республику, где пройдет Восьмое заседание украинского-турецкой Совместной группы стратегического планирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"3-4 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Турецкую Республику по приглашению главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы МИД Украины и Турции проведут Восьмое заседание украинского-турецкой Совместной группы стратегического планирования, где подведут итоги взаимодействия в первом полугодии 2020 года и определят приоритеты и задачи до конца года.

Министры также обсудят широкий круг тем двустороннего взаимодействия и вопросы региональной безопасности.

"Особое внимание будет уделено процессу милитаризации Крыма, нарушениям российской оккупационной властью прав человека на полуострове, динамике ситуации безопасности в Азово-Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, противодействию российской агрессии на Донбассе и инициативам мирного урегулирования на Востоке Украины", - добавляется в сообщении.

Кроме того, главы МИД уделят особое внимание развитию торговли и инвестиций между Украиной и Турцией, углублению сотрудничества в энергетике, взаимодействия в сфере безопасности и обороны, перспективам завершения переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле, вопросам взаимодействия в ООН, НАТО, ОБСЕ, Совете Европы.

Стороны также обсудят подготовку к Девятому заседанию Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции.

Сообщается, что Дмитрий Кулеба проведет отдельную встречу с украинскими предпринимателями и представителями крупного турецкого бизнеса, которые готовы реализовать масштабные инвестиционные проекты в Украине. Министр иностранных дел также встретится с украинской и крымскотатарской общинами Турецкой Республики.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в видеоконференции с участием Комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи и шести министров иностранных дел восточных партнеров ЕС. Участники мероприятия обсудили, в частности, и заключения Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

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