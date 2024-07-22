Кулеба едет в Китай: будет говорить о поиске путей прекращения агрессии рф и возможной роли Пекина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-25 июля совершит визит в Китай по приглашению китайского коллеги. Главной темой переговоров станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможная роль Китая в достижении мира, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И - сообщили в МИД.

Отмечается, что во время встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира - указали в МИД.

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