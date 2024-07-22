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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба едет в Китай: будет говорить о поиске путей прекращения агрессии рф и возможной роли Пекина

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 07:47  •  26431 просмотра

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23-25 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению китайского коллеги. Главной темой переговоров станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможная роль Китая в достижении мира.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-25 июля совершит визит в Китай по приглашению китайского коллеги. Главной темой переговоров станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможная роль Китая в достижении мира, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

- сообщили в МИД.

Отмечается, что во время встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира

- указали в МИД.

Президент Зеленский объяснил, когда Украина будет рада слышать мнения Китая и Бразилии16 июня 2024, 14:35 • 31753 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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