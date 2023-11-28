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Кулеба встретился в Брюсселе с новым министром иностранных дел Словакии Бланаром

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 21:26  •  4639 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с новым министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, обсудив поддержку Словакией территориальной целостности Украины и сотрудничество в сфере обороны. Кулеба поблагодарил Словакию за постоянную поддержку и помощь.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который находится с двухдневным визитом в Брюсселе, провел первую встречу с новым главой словацкого МИД Словакии Юраем Бланаром. Об этом он написал на платформе Х (бывший Twitter), передает УНН.

Детали

Кулеба назвал встречу со словацким коллегой "конструктивной" и поблагодарил его за однозначную поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Конструктивная встреча с моим новым словацким коллегой Юрием Бланаром. Я благодарю министра Бланара за подтверждение однозначной поддержки Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах наших международно признанных границ 

написал Кулеба.

Во время беседы обсуждались вопросы поддержки Словакией Украины в политической и оборонной сферах. Украинский чиновник выразил благодарность Братиславе за помощь.

Важно также, что Словакия продолжит участвовать в совместной работе над "формулой мира" и готова поддержать решение ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре

 добавил министр.

Кулеба подчеркнул важность того, что Словакия продолжит участвовать в совместной работе по украинской Формуле мира, и готова поддержать решение Европейского союза о начале переговоров о вступления Украины в состав блока, которое ожидается в декабре.

Я также благодарен словацкому коллеге за подтверждение того, что сотрудничество в оборонно-промышленной сфере между нашими компаниями будет продолжено, а ремонтный центр в Словакии также продолжит работу

отметил глава МИД Украины.

Напомним

В Минобороны Словакии заявили о прекращении военной помощи Украине.

Премьер-министра страны Роберта Фицо заявлял, что Словакия может увеличить свой вклад в бюджет Евросоюза в ближайшие четыре года на 400 млн евро в рамках пакета в 50 млрд евро, предназначенного для Украины, но высказал для этого условия.  

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Kuleba meets with Slovakia's new Foreign Minister Blanar in Brussels
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Кулеба встретился в Брюсселе с новым министром иностранных дел Словакии Бланаром

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с новым министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, обсудив поддержку Словакией территориальной целостности Украины и сотрудничество в сфере обороны. Кулеба поблагодарил Словакию за постоянную поддержку и помощь.

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