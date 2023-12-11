Глава МИД Украины выступил на Совете ЕС с "жаркой" речью о расширении Союза - СМИ
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Совете ЕС с "жаркой" речью о расширении ЕС, в то время как Венгрия воздержалась от комментариев.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Совете ЕС по вопросам иностранных дел с "пламенной речью" о расширении Европейского Союза. Венгрия воздержалась от выступления во время обмена мнениями. Об этом написал на своей странице в X журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк передает УНН.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба как сообщается, выступил сегодня в Брюсселе перед своими коллегами из ЕС с пламенной речью о расширении ЕС. Венгрия воздержалась от выступления во время обмена мнениями
Ранее
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, что сегодня впервые с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину лично встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Как писало Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз могут отложить вплоть до марта 2024 года, из-за Венгрии.
Глава МИД Украины выступил на Совете ЕС с "жаркой" речью о расширении Союза - СМИ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Совете ЕС с "жаркой" речью о расширении ЕС, в то время как Венгрия воздержалась от комментариев.
Сбили российский "шахед": пограничники показали ночную работу ПВО на Николаевщине
Украинские пограничники сбили несколько российских беспилотников над Николаевской областью, а противовоздушная оборона Киева уничтожила восемь целей во время ракетной атаки.
Google раскрыл топ поисковых запросов в Украине за 2023 год: что в списке
Самыми популярными запросами в Google в Украине в 2023 году были "Карта воздушной тревоги", "График отключения электроэнергии" и "Пригожин". Наибольший интерес среди людей вызвал министр обороны Рустем Умеров.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на март 2024 года из-за Венгрии - СМИ
Венгрия может отложить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до марта 2024 года, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан требует стратегической дискуссии по поддержке Киева. Лидеры ЕС обсудят этот вопрос и финансовую помощь Украине на декабрьском саммите.
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики заявил, что ВСП и НАБУ должны расследовать действия судей Верховного Суда по делу Шепелева.
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
Временное закрытие части синей линии киевского метро из-за срочных ремонтных работ привело к увеличению использования альтернативного наземного транспорта, но повышение цен на маршрутки не зависит от ситуации.
Уже в следующем месяце криптогигант Binance перестанет поддерживать российский рубль
Binance прекратит поддержку российского рубля в транзакциях с 31 января 2024 года, после выхода из россии и продажи бизнеса на биржу CommEX.
В Дарницком районе Киева восстановлено электроснабжение после российского ракетного обстрела
Энергетики успешно восстановили электроснабжение всех 120 частных домов в Дарницком районе Киева после российского ракетного обстрела 11 декабря.
FAVBET начали сотрудничество с ОС "Центр подготовки "Видсич"
FAVBET начали сотрудничество с ОС "Центр подготовки "Видсич".
На севере Польши с середины декабря заработает система ПРО США
Американская система противоракетной обороны Aegis Ashore в Редзиково, Польша, будет введена в действие с 15 декабря, в рамках усилий НАТО по защите Европы от ракетных угроз.