Глава МИД Украины выступил на Совете ЕС с "жаркой" речью о расширении Союза - СМИ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Совете ЕС по вопросам иностранных дел с "пламенной речью" о расширении Европейского Союза. Венгрия воздержалась от выступления во время обмена мнениями. Об этом написал на своей странице в X журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк передает УНН.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба как сообщается, выступил сегодня в Брюсселе перед своими коллегами из ЕС с пламенной речью о расширении ЕС. Венгрия воздержалась от выступления во время обмена мнениями - написал журналист в соцсети X.

Ранее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, что сегодня впервые с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину лично встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как писало Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз могут отложить вплоть до марта 2024 года, из-за Венгрии.