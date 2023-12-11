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Глава МИД Украины выступил на Совете ЕС с "жаркой" речью о расширении Союза - СМИ

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 12:09  •  20162 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Совете ЕС с "жаркой" речью о расширении ЕС, в то время как Венгрия воздержалась от комментариев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Совете ЕС по вопросам иностранных дел с "пламенной речью" о расширении Европейского Союза. Венгрия воздержалась от выступления во время обмена мнениями.  Об этом написал на своей странице в X журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк передает УНН.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба  как сообщается, выступил сегодня в Брюсселе перед своими коллегами из ЕС с пламенной речью о расширении ЕС. Венгрия воздержалась от выступления во время обмена мнениями

- написал журналист в соцсети X.

Ранее 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, что сегодня впервые с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину лично встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. 

Как писало Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз могут отложить вплоть до марта 2024 года, из-за Венгрии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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