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Кулеба прокомментировал "обнуление санкций" в обмен на восстановление зерновой сделки

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос "обнуления санкций" не может стоять на повестке дня. Однако есть "некоторые силы", которые поддерживают уступки стране-агрессору в этом требовании, сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает УНН.

Цитата

"Вопрос об обнулении санкций, в принципе, не может стоять. Если сейчас что-то обнулить, то завтра россия разбомбит еще дополнительный порт, начнет шантажировать мир новыми требованиями", - заявил Кулеба.

Детали

Министр рассказал, что ему известно о том, что "некоторые силы" поддерживают уступки россии в этом требовании.

"Я не говорю, что Анналена это поддерживает, но есть такие силы. И я четко сказал, что если у кого-то есть желание позволить семье Патрушева, который презирает, ненавидит Запад и хочет его разрушить, заработать пару сотен миллионов долларов на "Россельхозбанке", то можете подключить "Россельхозбанк" снова к SWIFT. Как эти люди будут иметь к себе какое-либо уважение после этого, мне трудно представить", - сказал он.

Кулеба добавил, что люди, "которым обидно, что Патрушев не зарабатывает деньги на "Россельхозбанке", будут нести ответственность за то, что будет происходить дальше".

Ранее

Немецкое издание Bild со ссылкой на конфиденциальное письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша министру иностранных дел рф сергею лаврову от 28 августа сообщило, что ООН готова пойти на все условия российской стороны для возобновления "зерновой сделки".

По данным СМИ, в письме Гутерреш предлагает Лаврову соглашение между Секретариатом ООН и рф на основе "четырех краеугольных принципов", с помощью которых возможно восстановить Черноморскую инициативу.

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