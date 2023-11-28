Кулеба и министр иностранных дел Дании обсудили оборонное сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен обсудили украинско-датское оборонное сотрудничество и путь к общеевропейскому пространству оборонной промышленности, передает УНН.

Мы с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном обсудили украинско-датское оборонное сотрудничество и путь к общеевропейскому пространству оборонной промышленности - написал Кулеба в Х.

По его словам, они также обсудили подготовку к саммиту Европейской Комиссии в декабре, на котором ожидается принятие многих важных решений, в том числе по открытию переговоров о вступлении с Украиной.

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Правительство Дании согласовало с фракциями парламентской коалиции выделение более трёх миллиардов евро на оборонные нужды Украины до 2027 года.