КСУ в четверг продолжит рассмотрение языкового закона Кивалова-Колесниченко

По информации пресс-службы, продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" состоится 2 февраля.

В декабре Конституционный суд Украины сообщил, что перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения по этому делу.

Перед этим на открытом заседании суд завершил исследование материалов дела в форме устного слушания о конституционности закона.

Верховная Рада Украины проголосовала за отмену языкового закона еще 23 февраля 2014 года, однако президент еще не подписал и не ветировал законопроект об этом, поэтому закон пока действующий.

Как сообщал УНН, КСУ привлек в качестве свидетелей А.Яценюка и А.Парубия по делу о законе Кивалова-Колесниченко.