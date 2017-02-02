КСУ у четвер продовжить розгляд мовного закону Ківалова-Колесніченка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Конституційний суд України у четвер продовжить розгляд справи щодо конституційності закону “Про засади державної мовної політики” на закритій частині пленарного засідання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду, передає УНН.
За інформацією прес-служби, продовження розгляду справи за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики“ відбудеться 2 лютого.
У грудні Конституційний суд України повідомив, що перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення й ухвалення рішення у цій справі.
Перед цим на відкритому засіданні суд завершив дослідження матеріалів справи у формі усного слухання щодо конституційності закону.
Верховна Рада України проголосувала за скасування мовного закону ще 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.
Як повідомляв УНН, КСУ залучив як свідків А.Яценюка та А.Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.