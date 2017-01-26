КСУ сегодня продолжит рассмотрение языкового закона Кивалова-Колесниченко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Конституционный суд Украины продолжит в четверг рассмотрение дела о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" на закрытой части пленарного заседания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.
По информации пресс-службы, продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" состоится в четверг 26 января.
Напомним, 13 января Конституционный суд Украины в закрытом режиме продолжал рассмотрение этого вопроса. Между тем, здание суда пикетировали активисты ВО "Свобода", требуя от суда "справедливого решения".
В декабре Конституционный суд Украины сообщил, что перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения по этому делу.
Перед этим на открытом заседании суд завершил исследование материалов дела в форме устного слушания о конституционности закона.
Верховная Рада Украины проголосовала за отмену языкового закона еще 23 февраля 2014 года, однако президент еще не подписал и не ветировал законопроект об этом, поэтому закон дальше действующий.
Как сообщал УНН, КСУ привлек в качестве свидетелей А.Яценюка и А.Парубия по делу о законе Кивалова-Колесниченко.