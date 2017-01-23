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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КСУ продолжит рассмотрение языкового закона Колесниченко-Кивалова в четверг

КСУ продолжит рассмотрение языкового закона Колесниченко-Кивалова в четверг

Киев • УНН

 • 6162 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" на закрытой части пленарного заседания в четверг, 26 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает УНН.

По информации пресс-службы, продолжения рассмотрения дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" состоится в четверг 26 января.

Напомним, 13 января Конституционный суд Украины в закрытом режиме продолжал рассмотрение этого вопроса. Между тем, здание суда пикетировали активисты ВО "Свобода", требуя от суда "справедливого решения".

В декабре Конституционный суд Украины сообщил, что перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения по этому делу.

Перед этим на открытом заседании суд завершил исследование материалов дела в форме устного слушания о конституционности закона.

Верховная Рада Украины проголосовала за отмену языкового закона еще 23 февраля 2014 года, однако президент еще не подписал и не ветировал законопроект об этом, поэтому закон дальше действующий.

Как сообщал УНН, КСУ привлек в качестве свидетелей А.Яценюка и А.Парубия по делу о законе Кивалова-Колесниченко.

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