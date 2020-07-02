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КСУ перешел к закрытой части заседания по делу касательно закона о Нацполиции

КСУ перешел к закрытой части заседания по делу касательно закона о Нацполиции

Киев  •  УНН

 • 12112 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания по делу о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О Национальной полиции", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Судья-докладчик сообщил, что были направлены запросы в государственные органы власти и научные учреждения для формулирования юридических позиций по вопросам, затронутым в конституционных жалобах. Суд завершил рассмотрение этого дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части для принятия решения", - отмечают в пресс-службе.

Сообщается, что авторы ходатайства обратились в Суд с тем, чтобы проверить положение пункта 4 части первой статьи 97 Закона Украины "О Национальной полиции" от 2 июля 2015 года №580-VIII с изменениями (далее - закон) на соответствие их Конституции Украины.

Указанными положениями закона предусмотрено, что единовременное пособие в случае гибели (смерти), определения потери работоспособности полицейского является социальной выплатой, гарантированной помощью со стороны государства, которая назначается и выплачивается лицам, которые по закону имеют право на ее получение, в случае "определения полицейскому инвалидности вследствие заболевания, ранения (контузии, травмы или увечья), связанных с прохождением им службы в органах внутренних дел или полиции, в течение шести месяцев после увольнения его из полиции по причинам, указанным в настоящем пункте".

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский сообщил об объединении конституционных производств по указанным жалобам в одно конституционное производство и проинформировал о содержании конституционных жалоб.

Как отметил судья-докладчик, заявители отмечают, что, применяя в их делах указанные положения закона, суды нарушили конституционные гарантии социальной защиты, поскольку выплата единовременного пособия при определении инвалидности полицейскому вследствие заболевания, ранения, связанных с прохождением им службы в органах внутренних дел или полиции, не может связываться с таким условием, как основание увольнения.

Авторы ходатайства отмечают, что в связи с тем, что указанная помощь выплачивается только работнику полиции, которого уволили по болезни, при условии определения инвалидности полицейскому в течение 6-ти месяцев после увольнения из органов полиции, оспариваемые положения закона, по их мнению, являются дискриминационными и не соответствуют ряду статей Конституции Украины.

Как сообщалось в УНН, ранее Конституционный Суд Украины перешел к закрытой части пленарного заседания по делу о конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан.

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