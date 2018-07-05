КСУ перенес рассмотрение дела о конституционности закона "Об образовании"

В начале заседания Станислав Шевчук сообщил, что на заседание не пришел представитель Президента в Конституционном суде Ростислав Михеенко. Поэтому поставил на обсуждение вопрос о том, можно ли продолжать заседание из-за его отсутствия.

Судья-докладчик по этому делу Игорь Слиденко сказал, что представитель Главы государства систематически не ходит на заседания в КСУ.

"Неявка представителя Президента Украины в Конституционном суде носит системный и систематический характер. Он фактически отсутствует на всех заседаниях Конституционного суда, которые происходят. Учитывая место, которое занимает Президент Украины в законотворческом процессе, неявка негативно влияет на всестороннее рассмотрение дела. Поскольку Президент имеет право применять право вето, поэтому объяснения, учитывая это обстоятельство, его представителя всегда необходимы... Я считаю невозможным рассмотрение дела", - отметил он.

В то же время представитель Верховной Рады в КСУ Анатолий Селиванов считал возможным продолжить заседание.

Судьи Палаты КСУ, вернувшись из совещательной комнаты, решили: "С целью выяснения неявки представителя Президента в рассмотрении этого дела объявляется перерыв. О дате и времени следующего пленарного заседания суда будет сообщено дополнительно".

Отметим, народные депутаты, которые обратились с конституционным представлением в Конституционный суд, считают, что, в частности, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, ограничено конституционное право обучения на родном языке - языке национальных меньшинств в коммунальных учебных заведениях для получения общего среднего образования. По их мнению, закон "Об образовании" не соответствует ряду статей Конституции Украины, поэтому они просили признать его неконституционным.

Напомним, 5 сентября народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.

Как сообщал УНН, Венгрия обратилась к ОБСЕ, ООН и ЕС из-за образовательного закона Украины.