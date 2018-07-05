КСУ переніс розгляд справи щодо конституційності закону "Про освіту"

На початку засідання Станіслав Шевчук повідомив, що на засідання не прийшов представник Президента у Конституційному суді Ростислав Міхеєнко. Тому поставив на обговорення питання щодо того, чи можна продовжувати засідання через його відсутність.

Суддя-доповідач у цій справі Ігор Сліденко сказав, що представник Глави держави систематично не ходить на засідання до КСУ.

“Неявка представника Президента України у Конституційний суд носить системний і систематичний характер. Він фактично відсутній на всіх засіданнях Конституційного суду, які відбуваються. Зважаючи на місце, яке займає Президент України у законотворчому процесі, неявка негативно впливає на всебічний розгляд справи. Оскільки Президент має право застосовувати право вето, тому пояснення, з огляду на цю обставину, його представника завжди необхідні... Я вважаю не можливим розгляд справи”, — зазначив він.

Водночас представник Верховної Ради у КСУ Анатолій Селіванов вважав за можливе продовжити засідання.

Судді Великої палати КСУ, повернувшись з нарадчої кімнати, вирішили: “З метою з’ясування неявки представника Президента у розгляді цієї справи оголошується перерва. Про дату і час наступного пленарного засідання суду буде повідомлено додатково”.

Зазначимо, народні депутати, які звернулися з конституційним поданням до Конституційного суду, вважають, що, зокрема, особам, які належать до національних меншин України, обмежено конституційне право на навчання рідною мовою — мовою національних меншин в комунальних закладах освіти для здобуття загальної середньої освіти. На їхню думку, закон “Про освіту” не відповідає низці статтей Конституції України, тому просили визнати його неконституційним.

Нагадаємо, 5 вересня народні депутати України ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону “Про освіту”, який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська.

Як повідомляв УНН, Угорщина звернулася до ОБСЄ, ООН і ЄС через освітній закон України.