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Крупнейшая с начала войны атака беспилотников на Киев привела к разрушениям в городе: в КГВА сообщили о последствиях

Киев  •  УНН

25 ноябрь 2023, 06:56  •  46848 просмотра

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Вражеские беспилотники атаковали Киев в День памяти жертв Голодомора, осуществив самую массовую атаку с начала войны.

Сегодняшняя атака вражеских дронов стала самой массовой с начала полномасштабной войны. О предварительных последствиях атаки сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

"Четвертая атака вражеских беспилотных летательных аппаратов на Киев за этот месяц. Это нападение дронов стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения! В столице тревога длилась более 6 часов. Символично, что рашисты (потомки тоталитарного советского режима) совершили эту атаку в День памяти жертв голодоморов. Так они продолжают геноцид Украины и украинцев.

По предварительным данным противник в очередной раз применил барражирующие боеприпасы типа "Shahed". БПЛА заходили на Киев волнами, многочисленными группами, с разных направлений, постоянно меняя курс по вектору движения", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Силами и средствами ПВО было поражено почти пять десятков воздушных целей! (окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные Силы).

По предварительным данным, в результате сбивания вражеских дронов зафиксировано падение обломков в разных районах города:

-  в Соломенском районе в результате падения обломков есть двое пострадавших - у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации. Также в этом районе, в 5-этажном доме произошло разрушения на втором этаже, выбиты стекла с первого по пятый этаж. В здании были заблокированы две женщины. Также в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада и на другой локации - в нежилом помещении на площади 100 м2.

-  в Днепровском районе города обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление.

-  в Голосеевском районе обломки упали на зону зеленых насаждений, без пострадавших.

-  в Печерском районе - также на незастроенную территорию. Предварительно без последствий.

По информации Минэнерго, в результате атаки дронов, в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Продолжаются работы по восстановлению.

Информация обновляется и уточняется.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Найбільша з початку війни атака безпілотників на Київ призвела до руйнувань у місті: у КМВА повідомили про наслідки
Largest drone attack on Kyiv since the beginning of the war caused destruction in the city: KIAA reports on the consequences
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