В России количество случаев COVID-19 и смертей за сутки достигло нового максимума за всю пандемию

КИЕВ. 15 октября. УНН. В России в пятницу было зафиксировано два антирекорды за все время пандемии: по количеству новых заражений и по количеству смертельных случаев. Заболели 32 196 человек, умерли 999 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.