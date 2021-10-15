В России количество случаев COVID-19 и смертей за сутки достигло нового максимума за всю пандемию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В России в пятницу было зафиксировано два антирекорды за все время пандемии: по количеству новых заражений и по количеству смертельных случаев. Заболели 32 196 человек, умерли 999 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Детали
В Российской Федерации за последнюю неделю дважды был обновлен антирекорд по количеству больных: накануне в четверг, когда было обнаружено 31 299 случаев, и в пятницу.
Количество смертей от коронавируса возросло за сутки на 999 против 985 случаев днем ранее, до 221 313, и это также новый максимум с начала пандемии.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 925 тыс. 176 случаев коронавирусной инфекции.
Ситуация в регионах
В частности, за сутки всего случаев COVID-19 обнаружили 2 632 — в Санкт-Петербурге, 2 110 — в Московской области, 791 — в Самарской области, 695 — в Нижегородской области, 668 — в Воронежской области.
За последние сутки было зарегистрировано 62 летальных случая в Санкт-Петербурге, 40 — в Краснодарском крае, по 38 — в Нижегородской и Свердловской областях, 35 — в Республике Башкортостан.
Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 631 против 6 712 днем ранее, до 1 706 129 случаев. Всего в городе умерло 30 021 человек.
Добавим
Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире по состоянию на пятницу возросло до 239 642 888, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения коронавируса в мире умерли 4 882 474 человека.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 по-прежнему являются США, Индия и Бразилия.
Абсолютное лидерство по количеству заражений и смертей от COVID-19 занимают США, где выявлено 44 768 043 инфицированных. Количество летальных случаев составляет 721 567.