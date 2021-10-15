У Росії кількість випадків COVID-19 та смертей за добу досягло нового максимуму за всю пандемію

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У РФ було зафіксовано два антирекорди за весь час пандемії: за кількістю нових інфікувань і за кількістю смертельних випадків. Захворіли 32 196 осіб, померли 999 людей. Про це пише УНН з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі з інфекцією.