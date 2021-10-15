У Росії кількість випадків COVID-19 та смертей за добу досягло нового максимуму за всю пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У РФ було зафіксовано два антирекорди за весь час пандемії: за кількістю нових інфікувань і за кількістю смертельних випадків. Захворіли 32 196 осіб, померли 999 людей. Про це пише УНН з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі з інфекцією.
Деталі
У Російській Федерації за останній тиждень двічі був оновлений антирекорд за кількістю хворих: напередодні у четвер, коли було виявлено 31 299 випадків, і в п’ятницю.
Кількість смертей від коронавірусу зросло за добу на 999 проти 985 випадків днем раніше, до 221 313, і це також новий максимум з початку пандемії.
Всього у Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 925 тис. 176 випадків коронавірусної інфекції.
Ситуація у регіонах
Зокрема, за добу найбільше випадків COVID-19 виявили 2 632 — у Санкт-Петербурзі, 2 110 — у Московській області, 791 — у Самарській області, 695 — у Нижегородській області, 668 — у Воронезькій області.
За останню добу було зареєстровано 62 летальних випадки в Санкт-Петербурзі, 40 — в Краснодарському краї, по 38 — у Нижегородській і Свердловській областях, 35 — у Республіці Башкортостан.
Кількість інфікованих коронавірусною інфекцією в Москві зросло за добу на 6 631 проти 6 712 днем раніше, до 1 706 129 випадків. Всього в місті померло 30 021 особа.
Додамо
Кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 у світі станом на п’ятницю зросло до 239 642 888, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.
З початку поширення коронавірусу в світі померли 4 882 474 людини.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 як і раніше є США, Індія і Бразилія.
Абсолютне лідерство за кількістю інфікувань та смертей від COVID-19 займають США, де виявлено 44 768 043 інфікованих. Кількість летальних випадків складає 721 567.