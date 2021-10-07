Хрустальная стена плача: художница Марина Абрамович представила свою инсталляцию в Бабьем Яру
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Всемирно известная художница Марина Абрамович представила в Бабьем Яру инсталляцию "Хрустальная стена плача", посвященную 80-й годовщине трагедии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Мемориального центра Бабий Яр.
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“Мемориал Холокоста „Бабий Яр“ — это проект, который необходим сейчас, в наше время. Молодое поколение теряет контакт с памятью прошлого. Молодое поколение не имеет тех воспоминаний, которые имеет мое поколение. Мы должны подумать над проектом, который работает с перформативными элементами. Я хочу, чтобы публика взаимодействовала. Я хочу, чтобы публика переживала эмоции. Я хочу, чтобы молодое поколение настроило и возобновило связь с прошлым и увидело его, и пережило опыт не просто прошлого, но также будущего”, — говорится в видео-комментарии Абрамович на сайте мемориала.
Детали
Инсталляция “Хрустальная стена плача”, длина которой достигает 40 метров, а высота — 3 метра, стала одним из крупнейших в Европе арт-объектов, построенных в течение последнего десятилетия.
Для создания инсталляции использовались украинский уголь антрацит и кристаллы кварца из Бразилии. В одно и то же время, возле объекта могут находиться до 40 человек.
Добавим
Во время официальной церемонии открытия 6 октября с речами выступили президенты Украины, Израиля и Германии Владимир Зеленский, Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер.
Инсталляция сделана на заказ Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”, который является частным проектом.
Справка
Марина Абрамович родился в 1946 году в Белграде. Сербская художница получила известность благодаря перфомансам “Художник присутствует”, “Отношения в пространстве”. За свою работу “Энергия покоя” Абрамович получила “Золотого льва” на 47-й Венецианской биеннале в 1997 году. Участница женского художественного движения. В своих работах исследует отношения между художником и публикой, границы тела и возможности разума.