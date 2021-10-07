Кришталева стіна плачу: мисткиня Марина Абрамович презентувала свою інсталяцію в Бабиному Яру

Цитата

“Меморіал Голокосту „Бабин Яр“ — це проєкт, необхідний зараз, у наш час. Молоде покоління втрачає контакт з пам’яттю минулого. Молоде покоління не має тих спогадів, що має моє покоління. Ми маємо подумати над проєктом, який працює з перформативними елементами. Я хочу, щоб публіка взаємодіяла. Я хочу, щоб публіка переживала емоції. Я хочу, щоб молоде покоління налаштувало і відновило зв’язок з минулим і побачило його, і пережило досвід не просто минулого, але також майбутнього”, — йдеться у відео-коментарі Абрамович на сайті меморіалу.

Деталі

Інсталяція “Кришталева стіна плачу”, довжина якої сягає 40 метрів, а висота — 3 метри, стала одним з найбільших в Європі артоб’єктів, побудованих протягом останнього десятиліття.

Для створення інсталяції використовувалися українське вугілля антрацит і кристали кварцу з Бразилії. Водночас, біля об’єкта можуть перебувати до 40 осіб.

Додамо

Під час офіційної церемонії відкриття 6 жовтня з промовами виступили президенти України, Ізраїлю та Німеччини Володимир Зеленський, Іцхак Герцог і Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Інсталяція зроблена на замовлення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який є приватним проєктом.

Довідково

Марина Абрамович народилася в 1946 році в Белграді. Сербська художниця отримала популярність завдяки перфомансам “Художник присутній”, “Відносини у просторі”. За свою роботу “Енергія спокою” Абрамович отримала “Золотого лева” на 47-й Венеціанській бієнале в 1997 році. Учасниця феміністичного мистецького руху. У своїх роботах досліджує стосунки між митцем та публікою, границі тіла та можливості розуму.