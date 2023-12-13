Крымские партизаны показали кадры со строительства новой военной части росгвардии во временно оккупированном Крыму

Партизаны движения "АТЕШ" показали, как во временно оккупированной Евпатории строят новую военную часть росгвардии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Телеграмм-канал партизанского движения.

Агенты "АТЕШ" работают на месте строительства воинской части росгвардии в Евпатории - говорится в сообщении.

Детали

По данным "АТЕШ", в апреле 2023 года в Евпатории началось строительство воинской части росгвардии. Партизаны сообщили, что на строительстве задействованы люди из движения "АТЕШ". Они не только передают информацию со стройплощадки, но и создают трудности и задержки на стройке.

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