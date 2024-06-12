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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Крылатые ракеты направляются в столицу

Крылатые ракеты направляются в столицу

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 01:04  •  15785 просмотра

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По сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, крылатые ракеты летят в сторону столицы.

Крылатые ракеты летят в направлении столицы. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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