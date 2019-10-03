Криклий высказался о регулярных перевозках с оккупированным Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. О регулярных пассажирских перевозках с Крымом можно будет говорить только тогда, когда аннексированный Россией полуостров вернется в Украину. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Крым является аннексированной территорией. Мы не признаем эту аннексию, это часть Украины и когда эта часть вернется в Украину, тогда мы сможем говорить о регулярных пассажирских перевозках", - сказал министр.
Ранее Криклий заявил, что строительство на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админчерте с оккупированным Крымом завершат раньше, чем планировали.