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Криклий высказался о регулярных перевозках с оккупированным Крымом

Киев • УНН

 • 11941 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. О регулярных пассажирских перевозках с Крымом можно будет говорить только тогда, когда аннексированный Россией полуостров вернется в Украину. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Криклий высказался о регулярных перевозках с оккупированным Крымом

"Крым является аннексированной территорией. Мы не признаем эту аннексию, это часть Украины и когда эта часть вернется в Украину, тогда мы сможем говорить о регулярных пассажирских перевозках", - сказал министр.

Ранее Криклий заявил, что строительство на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админчерте с оккупированным Крымом завершат раньше, чем планировали.

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