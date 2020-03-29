Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин

Напомним, что Илья Емец якобы должен написать заявление на увольнение по собственному желанию, при этом на его место уже якобы согласован экс-глава Одесской обладминистрации Максим Степанов. Ключевой вопрос к нему - "это слишком быстрые темпы возвращения теневых схем закупок лекарств, о которых говорили общественные активисты". "Кроме того, ему также планировали вменить вялую невнятную работу по подготовке страны к пику эпидемии коронавируса", - отмечают журналисты.

Одной из версий причин будущей отставки Игоря Уманского может оказаться сокращение расходов на "большую стройку", которое запланировано в изменениях в бюджет на 2020 год. Кроме того, Уманский может поплатиться креслом за желание восстановить на дорожном строительстве старые схемы, пишет издание. В частности, по его данным, в 2014-2015 году именно Уманский, занимавший тогда пост первого замминистра финансов якобы вместе с первым замглавы Укравтодора Евгением Барахом организовал схему сбора определенной части выделяемых из бюджета денег на дорожное строительство.

От Минфина в ней, по данным источников, также был задействован Олег Мельник, который затем был "переведен" в Укравтодор директором департамента финансов. Мельника Уманский в марте 2020 года назначил своим заместителем. Сегодня дорожники утверждают, что уже начали получать намеки о необходимости снова уплачивать этот коррупционный "налог" за право работать в отрасли и получать деньги за уже сделанные работы.

Что касается министра инфраструктуры Криклия, среди претензий к нему - нежелание или неспособность побороть коррупцию в Укртрансбезпеке, разрастание схем теневой аренды в морских портах, поборы с моряков, которые взымает Администрация морского и речного транспорта, отсутствие каких-либо существенных сдвигов в вопросе реформирования Укрзализныци.

В последние несколько дней Криклий стал еще и фигурантом нескольких скандалов. Во-первых, журналисты обнаружили так называемый "теневой офис" министерства инфраструктуры на Рыльском переулке, из которого, как оказалось, происходит управление всеми теневыми потоками в отрасли. Руководит офисом, по данным СМИ, некто юрист Павел Шевченко, близкий соратник Криклия.

Во-вторых, народный депутат Александр Дубинский обнародовал повестку о вызове Криклия на допрос по скандальному делу о незаконной сертификации иномарок. Согласно фабуле дела, импортеры, будучи в возможном сговоре с сотрудниками Сервисных центров МВД (Криклий возглавлял Главный СЦ до назначения в министерство) организовали незаконную сертификацию и регистрацию нескольких тысяч мексиканских Volkswagen Golf после "дизельгейта" в США. Партнером в этой схеме у Криклия, по словам Дубинского, был все тот же Павел Шевченко.

По информации из окружения министра, избежать отставки он собирается благодаря близким связям с главой фракции "Слуга народа" в парламенте Давидом Арахамией.