Криклий представил чартерный арт-поезд Гоголь Train
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вчера, 3 сентября, министр инфраструктуры Владислав Криклий отправил из Киева в Херсон чартерный арт-поезд Гоголь Train, сообщает УНН.
Это уже второй Гоголь Train: в прошлом году арт-поезд ездил на фестиваль в Мариуполь.
"В прошлом году мы запустили поезд, который курсировал на Мариуполь, во время инвестиционного форума объединили Восток. В этом году запускаем поезд до Херсона, объединяем Юг. Сейчас это только Херсонская область, но этот поезд просто обязан достать каждый уголок нашей страны", - рассказал Криклий.
В центре поезда - вагоны-рестораны, которые на время поездки превращаются в центры современного искусства на колесах. Для гостей предусмотрена музыкальная и электронная сцена, бар, "ресторан", выставка.
"Там будет культурная площадка, где будут играть музыканты, а люди смогут отдохнуть. Думаю, что весь культурный бомонд, путешествующий в Херсонскую область, сможет хорошо провести время", - говорит Криклий.
Как и в любом поезде, в Гоголь Train есть билеты: традиционные плацкарт и купе.
Стоимость билетов в обе стороны - 850 гривен (плацкарт) и 1700 гривен (купе). В стоимость также входит абонемент на GogolFestDream.
Министр отметил, что в поезде будут придерживаться карантинных мероприятий.
И поблагодарил "Укрзализныцю" и организаторов Гоголь Fest за слаженную работу по запуску поезда.