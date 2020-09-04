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Криклій презентував чартерний арт-потяг Гоголь Train

Київ • УНН

 • 36172 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Вчора, 3 вересня, міністр інфраструктури Владислав Криклій відправив з Києва до Херсона чартерний арт-потяг Гоголь Train, повідомляє УНН.

Криклій презентував чартерний арт-потяг Гоголь Train

Це вже другий Гоголь Train: минулого року арт-потяг їздив на фестиваль у Маріуполь.

“В минулому році ми запустили потяг, який курсував на Маріуполь, під час інвестиційного форуму, об’єднали Схід. У цьому році запускаємо потяг до Херсонщини, об’єднуємо Південь. Наразі це тільки Херсонщина, але такий потяг просто зобов’язаний діставати кожний куточок нашої країни”, — розповів Криклій.

У центрі потягу - вагони-ресторани, які на час поїздки перетворюються на центри сучасного мистецтва на колесах. Для гостей передбачена музична та електронна сцена, бар, “ресторан”, виставка.

“Там буде культурний майданчик, де будуть грати музики, а люди зможуть відпочити. Думаю, що весь культурний бомонд, який мандруватиме до Херсонщини, зможе гарно провести час”, — каже Криклій.

Як і в будь-якому потязі, у Гоголь Train є квитки: традиційні плацкарт та купе.

Вартість квитків в обидва боки — 850 гривень (плацкарт) і 1 700 гривень (купе). У вартість також входить абонемент на GogolFestDream.

Міністр наголосив, що у потягу будуть дотримуватися карантинних заходів.

І подякував “Укрзалізниці” та організаторам Гоголь Fest за злагоджену роботу щодо запуску потягу.

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