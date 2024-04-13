кремль старается поощрить россиян вступать в армию: какие последствия это может иметь для экономики рф

российский диктатор путин подписал законы, которые поддерживают военных, воюющих против Украины, направленные на успокоение их и финансовое стимулирование для привлечения новых рекрутов через государственные выплаты. В разведке Великобритании не исключают, что такие действия могут повлечь последствия для экономики рф, передает УНН.

Кремль, вероятно, ввел эти законы в надежде успокоить российских военнослужащих, финансово поощрить больше новобранцев присоединиться к борьбе в обмен на государственные выплаты и ограничить критику со стороны жен погибших военнослужащих. Хотя любые платежные каникулы могут стоить мало российскому федеральному правительству в краткосрочной перспективе, они, скорее всего, будут иметь долгосрочные последствия для российской экономической ситуации и перспектив - сообщает британская разведка.

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6 апреля 2024 года путин одобрил два закона, направленные на поддержку российских военнослужащих, воюющих против Украины, и их семей.

Первый закон предусматривает освобождение этих военных от уплаты процентов по потребительским кредитам и предоставление им кредитных каникул. Этот шаг расширяет положения закона от октября 2022 года, который освобождал мобилизованных и других участников вторжения от пени за просрочку платежей по жилищным, коммунальным платежам, кредитам и долгам по кредитным картам.

Вторым законом он внес поправки в Трудовой кодекс рф, введя запрет для работодателей на увольнение вдов российских военнослужащих в течение года после смерти их мужей.