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Каждый второй опрошенный одессит заметил ухудшение экономического положения за год

Каждый второй опрошенный одессит заметил ухудшение экономического положения за год

Киев  •  УНН

 • 8251 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Более 55% опрошенных одесситов считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”, передает УНН.

Детали

Из них 28% считают, что ситуация ухудшилась намного и 27%, что ухудшилась немного.

В итоге Одесса оказалась в антилидерах по экономическому комфорту, заняв третье место с конца среди 24 городов. Хуже ситуация только в Кропивницком и Мариуполе.

Наилучшим городом в плане экономического положения респонденты назвали Ужгород.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19196 респондентов.
Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.

Дополнение

По данным соцопроса, рейтинг партии мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам» снизился почти на 5% до 32%.

К слову

Однопартийцы Геннадия Труханова с “Доверяй делам” застраивают Одессу новыми ЖК без документов. Один из таких наглостроев (ЖК Лидерсовский) возводится на месте бывших кортов. 

Эксперты считают, что Труханов запомнится одесситам коммерческой застройкой города и клубами. Сами же одесситы указывают, что при Труханове Одесса превратилась в руины

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