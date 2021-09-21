Каждый второй опрошенный одессит заметил ухудшение экономического положения за год
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Более 55% опрошенных одесситов считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”, передает УНН.
Детали
Из них 28% считают, что ситуация ухудшилась намного и 27%, что ухудшилась немного.
В итоге Одесса оказалась в антилидерах по экономическому комфорту, заняв третье место с конца среди 24 городов. Хуже ситуация только в Кропивницком и Мариуполе.
Наилучшим городом в плане экономического положения респонденты назвали Ужгород.
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19196 респондентов.
Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.
Дополнение
По данным соцопроса, рейтинг партии мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам» снизился почти на 5% до 32%.
К слову
Однопартийцы Геннадия Труханова с “Доверяй делам” застраивают Одессу новыми ЖК без документов. Один из таких наглостроев (ЖК Лидерсовский) возводится на месте бывших кортов.
Эксперты считают, что Труханов запомнится одесситам коммерческой застройкой города и клубами. Сами же одесситы указывают, что при Труханове Одесса превратилась в руины.