Кожен другий опитаний одесит помітив погіршення економічного становища за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Понад 55% опитаних одеситів вважають, що економічне становище їхньої сім'ї погіршилося за останній рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
Деталі
З них 28% вважають, що ситуація погіршилася набагато і 27%, що погіршилася трохи.
У підсумку Одеса опинилася серед антилідерів з економічного комфорту, посівши третє місце з кінця серед 24 міст. Гірша ситуація тільки у Кропивницькому і Маріуполі.
Найкращим містом в плані економічного становища респонденти назвали Ужгород.
Опитування проводилося в 24 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, включаючи Маріуполь і Сєвєродонецьк на Донбасі. Опитування проведене на основі вибірки, яка включала 19196 респондентів.
Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%. Досяжність респондентів в середньому становила 65%.
Доповнення
За даними соцопитування, рейтинг партії мера Одеси Геннадія Труханова “Довіряй справам” знизився майже на 5% до 32%.
До речі
Однопартійці Геннадія Труханова з “Довіряй справам” забудовують Одесу новими ЖК без документів. Один з таких наглобудів (ЖК Лідерсівський) зводиться на місці колишніх кортів.
Експерти вважають, що Труханов запам’ятається одеситам комерційною забудовою міста і клубами. Самі ж одесити вказують, що за Труханова Одеса перетворилася на руїни.