Каждый второй француз хочет "социального взрыва и нового протестного движения" - опрос

Детали

Таков вывод опроса, проведенного французским институтом Ifop, который также показал, что 79% респондентов считают реалистичным сценарий неизбежного "социального взрыва", включая новое протестное движение.

Это второй по величине показатель, когда-либо зарегистрированный институтом опросов с его основания в 1998 году.

Только в ноябре 2020 года этот показатель был выше — 85%.

Согласно последнему опросу, 48% французов "возмущены" экономической и социальной ситуацией в стране.

Около 32% заявили, что "смирились" с ситуацией, и лишь 18% заявили, что "уверены в будущем".

Что предшествовало

Согласно опросам общественного мнения, большинство французов выступают против пенсионной реформы, а опрос Harris-Interactive показал, что уровень оппозиции составляет 54 процента.

Ключевая мера, которая повысит официальный пенсионный возраст с 62 до 65 лет, была сразу отвергнута профсоюзами.

О реформе должно было быть объявлено в середине декабря, но президент Эммануэль Макрон, чья правящая партия потеряла абсолютное большинство в парламенте по результатам опросов прошлого года, отложил объявление, чтобы позволить дальнейшие переговоры. "Этот год будет годом пенсионной реформы", - подчеркнул он в своем традиционном новогоднем обращении.

Новая система, которая призвана сбалансировать финансирование пенсионного обеспечения, будет внедрена "до конца лета", пообещал он.