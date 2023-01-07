Кожен другий француз хоче "соціального вибуху та нового протестного руху" - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У міру того, як деталі спірного нового плану пенсійної реформи французького уряду стають дедалі яснішими, опитування показало, що 52% опитаних заявили, що хотіли б, щоб Франція пережила "соціальний вибух" у найближчі місяці з появою "жовтих жилетів" (тип руху - ред.), інформує УНН.
Деталі
Такий висновок опитування, проведеного французьким інститутом Ifop, яке також показало, що 79% респондентів вважають реалістичним сценарій неминучого "соціального вибуху", включаючи новий протестний рух.
Це другий за величиною показник, коли-небудь зареєстрований інститутом опитувань з його заснування 1998 року.
Лише у листопаді 2020 року цей показник був вищим — 85%.
Згідно з останнім опитуванням, 48% французів "обурені" економічною та соціальною ситуацією в країні.
Близько 32% заявили, що "змирилися" із ситуацією, і лише 18% заявили, що "впевнені в майбутньому".
Що передувало
Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість французів виступають проти пенсійної реформи, а опитування Harris-Interactive показало, що рівень опозиції становить 54 відсотки.
Ключовий захід, який підвищить офіційний пенсійний вік з 62 до 65 років, був одразу відкинутий профспілками.
Про реформу мало бути оголошено в середині грудня, але президент Еммануель Макрон, чия правляча партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами опитувань минулого року, відклав оголошення, щоб дозволити подальші переговори. "Цей рік буде роком пенсійної реформи", - наголосив він у своєму традиційному новорічному зверненні.
Нову систему, яка покликана збалансувати фінансування пенсійного забезпечення, буде впроваджено "до кінця літа", пообіцяв він.