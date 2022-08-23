Ковид в Украине идет в рост: за неделю уже 9 тыс. случаев, госпитализаций стало больше на треть

Детали

По данным ЦОЗ, всего в Украине зафиксирован 5 044 941 случай ковыда.

Из них за отчетную неделю было зафиксировано 9113 случаев, тогда как неделей ранее - 5439. За неделю зафиксирован рост на 67,5%.

При этом за неделю с 15 по 21 августа в Украине ковидом заболели 2806 вакцинированных лиц, по сравнению с 1782 неделей ранее (+57,5%).

Больше всего случаев за неделю зафиксировано в Киеве (956), Черновицкой (879), Тернопольской (788), Закарпатской (752), Сумской (677) областях.

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Число госпитализаций из-за ковида за неделю по Украине выросло на 32,2% – до 2609.

Выздоровевших от COVID-19 за неделю – 4287 (+38,4%). В общей сложности выздоровело 4 922 125 человек.

Число летальных исходов за неделю уменьшилось на 37,8% - умерли 23 человека, тогда как неделей ранее было 37 летальных исходов. В целом от ковида, по данным ЦОЗ, в Украине с начала пандемии умерло 108 803 человека.