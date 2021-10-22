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Косово высылает двух российских дипломатов из-за "злонамеренного влияния России"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Косово высылает двух российских дипломатов из страны из-за "злонамеренного влияния России", заявила 22 октября президентка страны Вйоса Османи, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Косово высылает двух российских дипломатов из-за "злонамеренного влияния России"

Цитата

В заявлении Османи говорится, что Косово “решительно настроен бороться против злонамеренного воздействия (России) и ее пособникам в регионе, которые стремятся подорвать наши достижения, а также достижения США, НАТО и (Европейского союза)”.

“По этой причине мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не позволить Косово и нашему региону стать жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации”, — говорится в заявлении президентки.

Детали

Пока точно неизвестно, что за действия российских дипломатов привели к их выдворению.

Контекст

Россия открыла бюро связи в Косово в 2005 году — за три года до того, как Косово провозгласило независимость от Сербии. Сербия и ее близкий союзник Россия не признали независимость Косово.

Украина также не признает независимость страны, однако США и ряд стран Запада — наоборот, считают провозглашенную в 2008 году независимость республики — легитимной.

Беспорядки в Косово

Очередной конфликт между властью частично признанного Косово и сербами, проживающих в его северной части, начался 20 сентября, когда власти распорядились не пропускать на косовскую территорию автомобили с сербскими номерами. По новым правилам все владельцы таких автомобилей должны при въезде в Косово ставить временные косовские номера, действующие два месяца, при этом уплатив пошлину в пять евро.

Власти Косово объяснила свои действия принципом взаимности — Сербия, не признает независимость Косово не признает и автомобильные номера, выданные косовскими властями, поэтому для въезда в Сербию с 2008 года автовладельцы с Косово должны получать временные номера на два месяца и платить за это таможенная пошлина.

В ответ на новые правила этнические сербы, проживающие в северной части Косово, устроили акцию протеста, заблокировав грузовиками два главных пограничных перехода на границе Косово и Сербии — Ярине и Брняк. Власть стянула в регион подразделения спецназа и попыталась разогнать протестующих слезоточивым газом, однако этого сделать не удалось, и акция продолжается до сих пор. 22 сентября премьер-министр Косово Альбин Курти предложил Сербии на взаимной основе признать автомобильные номера, однако ответа не последовало.

Обе стороны начали обвинять друг друга в эскалации конфликта. 23 сентября сербские СМИ написали, что косовские полицейские возле одного из КПП избили трех сербов (власти Косово возражали инциденту), после чего войска Сербии были приведены в полную боевую готовность. 25 сентября истребители ВВС Сербии провели патрулирование на границе с Косово. В тот же день власти Косово заявила, что неизвестные подожгли недалеко от границы два отделения министерства внутренних дел, отметив, что эти эпизоды “показывают, что бы происходило на пограничных пунктах, если бы там не дежурил спецназ”.

ЕС и НАТО потребовали от Косово вывести спецназ, а от сербов — снять блокаду границы. Вечером 26 сентября уже сама Сербия выступила с требованиями к НАТО — президент страны Александар Вучич заявил, что Белград ждет вмешательства альянса в течение 24 часов, заявив, что “если НАТО не отреагирует, отреагирует Сербия”. Впрочем, он оговорился, что “реакция” Белграда возможна, только если в Косово начнутся погромы сербского населения. Через несколько часов после этого на пограничном пункте Ярине были замечены военнослужащие KFOR. В сопутствующем заявлении организации подчеркивалось, что она “внимательно следит за безопасностью в Косово” и “увеличит количество регулярных патрулей”.

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