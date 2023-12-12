Космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал взрыв звезды с беспрецедентной детализацией
Киев • УНН
Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал детальное изображение остатка сверхновой звезды, расположенной на расстоянии более 11 000 световых лет, обнаружив ранее невиданные структуры, которые возможно позволят понять роль звездной пыли во Вселенной.
Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" (JWST), благодаря своей мощной камере ближнего инфракрасного диапазона, в подробностях зафиксировал изображение того, что осталось от сверхновой звезды, которая вспыхнула на расстоянии более 11 000 световых лет от Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Interesting Engineering ссылкой на Interesting Engineering.
Детали
JWST сделал впечатляюще детализированный снимок Кассиопеи А (CasA) - остатка титанической сверхновой, взорвавшейся 350 лет назад, на расстоянии более 11 000 световых лет от Земли. Даже спустя более трех столетий, Кассиопея А остается самым мощным источником излучения радиомагнитного излучения за пределами нашей Солнечной системы.
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Используя мощную камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), JWST заглянул сквозь космическую пыль CasA. Полученные изображения высокого разрешения позволяют ученым сосредоточиться на динамических процессах, происходящих в остатках сверхновой. В частности, обнаружить невиданные ранее структуры оболочки из материала, который расширяется, ударяясь о газ, который выпускает звезда. Изучение структур возможно даст ответ ученым, по поводу того, как звездная пыль распространяется во Вселенной, и как она помогает, в конце концов, создать жизнь.
Благодаря разрешению NIRCam мы теперь можем видеть, как умирающая звезда совершенно разбилась во время взрыва, оставив после себя нити, похожие на крошечные осколки стекла
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Космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал взрыв звезды с беспрецедентной детализацией
Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал детальное изображение остатка сверхновой звезды, расположенной на расстоянии более 11 000 световых лет, обнаружив ранее невиданные структуры, которые возможно позволят понять роль звездной пыли во Вселенной.
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