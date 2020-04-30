Коррупция в оборонке: экс-замминистра обороны Павловскому сообщили о подозрении

"28 апреля 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшим замминистра обороны и директора департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем 17,44 млн грн убытков. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что экс-замминистра обороны и директор этого департамента в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с должностным лицом СНБО.

"На стадии формирования государственного оборонного заказа на 2017-2019 гг. к грузовым автомобилям, которые планировали закупить за средства государственного бюджета для нужд армии, правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, речь шла об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя), что должен был составить не менее 60%. На тот момент упомянутые машины не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего в 10%", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что впоследствии в результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, однако при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет. Компания на эти условия согласилась. Однако, как впоследствии установит следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно переложит на бюджет, что впоследствии подтвердят привлеченные специалисты Государственной аудиторской службы в ходе проверки.

"Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и пограничность определенных контрактом статей калькуляции. Тем не менее, вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав это вопрос с заместителем министра обороны. В результате, поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, ВАКС определил размер залога экс-замминистра обороны Павловскому.