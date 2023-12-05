Коррупция в Киевском апелляционном суде: прокурор настаивает на аресте судьи Игоря Паленика
Киев • УНН
Сегодня Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Паленику. Прокурор настаивает применить к подозреваемому арест с залогом в более 6,9 млн грн.
Прокурор настаивает на применении к судье Киевского апелляционного суда Игорю Паленику, которого подозревают в получении взятки, меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 6,9 млн грн, передает корреспондент УНН.
Прошу применить к подозреваемому Игорю Паленику меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 6 млн 999 тыс. 872 грн
Так, сегодня Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Паленику.
Дополнение
ВСП разрешил арестовать всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда, а именно Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика, Виктора Глиняного и Юрия Сливу.
Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.
Речь идет о Сливе, Глиняном, Паленике и Дзюбине.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: прокурор настаивает на аресте судьи Игоря Паленика
Сегодня Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Паленику. Прокурор настаивает применить к подозреваемому арест с залогом в более 6,9 млн грн.
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