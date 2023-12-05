Коррупция в Киевском апелляционном суде: прокурор настаивает на аресте судьи Игоря Паленика

Прокурор настаивает на применении к судье Киевского апелляционного суда Игорю Паленику, которого подозревают в получении взятки, меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 6,9 млн грн, передает корреспондент УНН.

Прошу применить к подозреваемому Игорю Паленику меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 6 млн 999 тыс. 872 грн - сказал прокурор во время заседания.

Так, сегодня Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Паленику.

Дополнение

ВСП разрешил арестовать всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда, а именно Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика, Виктора Глиняного и Юрия Сливу.

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Речь идет о Сливе, Глиняном, Паленике и Дзюбине.