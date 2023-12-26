Корреспондент подсанкционного пропагандистского издания "Политнавигатор" получил 14 лет за решеткой
Киев • УНН
Жителя Житомирской области приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену, поскольку он писал пропагандистские материалы для пророссийского издания.
Суд признал жителя Житомирщины, который работал на подсанкционное пропагандистское издание, виновным в государственной измене. Ему назначили наказание в виде 14 лет заключения. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Прокуроры в суде доказали, что осужденный в течение 2014-2022 годов сотрудничал с руководителем и владельцем пророссийского интернет-издания "Политнавигатор". По заказу фсб оно формировало медийную сеть для распространения в информационном пространстве Украины кремлевских нарративов.
Владелец издания нанял житомирянина, как внештатного корреспондента для подготовки пропагандистских материалов. Осознавая, что работает на российскую спецслужбу, мужчина распространял тенденциозные тезисы, в частности о "помощи президента рф" Украине, "самостоятельности днр", героизме российских военнослужащих и тому подобное.
На судебном заседании предатель не отрицал факта сотрудничества с рф, однако настаивал на том, что не писал статей на заказ, а брал их в открытом пространстве интернета.
Теперь ему назначено наказание - 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве разоблачили владельца предприятия-провайдера на Луганщине, которое транслирует вражескую пропаганду
Корреспондент подсанкционного пропагандистского издания "Политнавигатор" получил 14 лет за решеткой
Жителя Житомирской области приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену, поскольку он писал пропагандистские материалы для пророссийского издания.
Херсон под массированным вражеским обстрелом
Российские войска ведут интенсивные обстрелы Херсона.
В столице под Дегтяревским путепроводом из-за неисправности "застрял" грузовик: движение затруднено
Неисправность грузовика под Дегтяревским путепроводом в Киеве нарушает движение транспорта в направлении станции метро "Дорогожичи".
В россии объявили в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Олещука
россияне объявили в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука за более 100 якобы "террористических актов" против РФ.
Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то в декабре - Залужный
Мобилизация в Украине будет поэтапной, а не одномоментной, говорит Валерий Залужный.
Мы рады любому способу - Залужный о возможности выдачи электронных повесток
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины приветствует любой эффективный метод призыва на военную службу, в том числе электронные сообщения, если это возможно реализовать.
Оккупационному псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" сообщили о подозрении
Псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине сообщили о подозрении в коллаборационизме за содействие российской оккупационной власти.
"Традиции щедрого вечера Украины" пополнили список нематериального культурного наследия страны
Украина внесла "Традиции Щедрого вечера" в Национальный перечень нематериального культурного наследия, подчеркивая значение традиции в формировании национальной идентичности.
Марьинки больше нет: Залужный заявил, что Силы обороны отошли на окраины
По словам Главнокомандующего ВСУ, Марьинка держалась почти два года. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.
На Днепропетровщине силы ПВО сбили две российские ракеты
Украинские войска сбили две российские ракеты Х-59 в Днепропетровской области.