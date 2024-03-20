Корпорация "КУБ" предложила военным ВСУ улучшенные условия приобретения жилья.

Корпорация девелоперов "КУБ", специализирующаяся на реализации комплексных инфраструктурных проектов с 2004 года, предложила военнослужащим Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и их семьям улучшенные условия приобретения современных комфортных квартир. Предложение охватывает проекты корпорации "КУБ", которые строятся в Одессе и работа над которыми продолжается благодаря нашим защитникам.

"Прямо сейчас украинские защитники героически сражаются за наше будущее. И ежедневно защищают наши дома. Следовательно, наш долг - мобилизовать ресурсы и обеспечить военным и их близким их будущее. Спокойствие, комфорт и уровень жизни, на который они заслуживают. Именно благодаря ВСУ продолжались работы на всех наших строительных площадках, что позволило многим семьям получить ключи от новых квартир. Работы продолжаются и будут продолжаться в дальнейшем, несмотря на любые вызовы", - подчеркнул Андрей Никоненок, GM (General Manager) корпорации "КУБ".

Акция корпорации "КУБ" охватывает три объекта - "Сады Ривьеры", "Таировские Сады" и жилой комплекс AQUA MARINE (AQ2).

В жилом районе "Сады Ривьеры" военнослужащие и члены их семей смогут приобрести апартаменты на условиях рассрочки на 39 месяцев без начисления процентов. Первый взнос может быть всего 10%.

В микрорайоне "Таировские Сады" защитников и их близких ждут квартиры с выплатами на 36 месяцев без подорожания с общей скидкой 5% и суммой первого взноса на уровне 25%.

Но в жилом комплексе AQUA MARINE (AQ2), что на 16 ст. Большого Фонтана, семьям военных доступны квартиры под рассрочку на 39 месяцев с 10%-м первым взносом.

Напомним, два дома AQUA MARINE - это недострой под старым названием "Золотой Берег", который был заморожен предыдущим заказчиком и после этого достроен ОК "ЖСК "Морской 1" под руководством корпорации "КУБ". Достройке не помешали ни COVID-19, ни полномасштабная война. Дом №1 был завершен и введен в эксплуатацию в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19. А дом №3 достроен и сдан в эксплуатацию в начале 2023 года - несмотря на постоянные ракетные атаки и длительные блэкауты. Инвесторы дома №3 уже смогли заехать в свои квартиры. Сейчас ОК "ЖСК "Морской 1" строит полностью новый дом под номером 2 и под названием AQ2. От фундамента он запланирован по отдельному, полностью обновленному проекту с учетом преимуществ современных технологий и вызовов времени.

Справка

"КУБ" - это корпорация девелоперов, которая с 2024 года специализируется на реализации комплексных инфраструктурных проектов и услугах по управлению бизнесом и недвижимостью. Корпорация строит и управляет проектами в Украине и Болгарии, а уже с 2025 года планирует выходить на рынки Румынии, Молдовы и Хорватии. Среди прочего "КУБ" занимается антикризисным менеджментом по объектам, предыдущие застройщики которых не смогли выполнить свои обязательства перед инвесторами. Сейчас "КУБ" занимается достройкой комплекса ЖК AQUA MARINE (до начала достройки проект назывался ЖК "Золотой Берег"). По итогам реализации проекта достройки свое жилье получат более 1000 семей.

Ранее корпорация "КУБ" и ее учредители способствовали достройке таких ЖК, как "Гагарин Плаза", ЖК "Левитана" и ЖК "Ривьера Сити", обеспечив жильем более 1000 пострадавших семей.